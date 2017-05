Médias : SFR Sport mène une révolution en s'adjugeant la Ligue des Champions et la Ligue Europa !

Après un appel d'offres réalisé par l'UEFA, la chaîne SFR Sport s'est adjugée les droits télévisés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour la période 2018-2021. Il s'agit d'un véritable coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français !

La Ligue des Champions sera diffusée sur SFR Sport en 2018.

Voici une information qui va chambouler les habitudes de tous les amoureux du football en France ! Ce jeudi, l'UEFA a publié les résultats de l'appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. En France, c'est désormais SFR Sport qui devient le diffuseur exclusif des deux compétitions pour la période 2018-2021 !

Une énorme prise pour SFR Sport !

Autant le dire tout de suite, il s'agit d'une véritable bombe dans le paysage audiovisuel français au niveau des chaînes sportives. Lancé en juin dernier, SFR Sport avait déjà frappé fort en s'adjugeant les droits de la Premier League, mais ne bénéficiait encore que d'une audience confidentielle en raison de la domination de beIN Sport sur le marché.

Mais cette nouvelle va bien évidemment tout changer ! En chipant la diffusion de l'intégralité des deux compétitions européennes à son grand concurrent pour 350 millions d'euros par saison (contre 160 M€ actuellement, beIN Sport dépensait 90 M€ par saison et Canal 50 M€ jusqu'à maintenant rien que pour la LdC) selon le quotidien Le Monde, SFR Sport confirme sa montée en puissance et compte bien évidemment sur cette acquisition pour booster ses abonnements à partir de l'exercice 2018-2019.

Un vrai coup dur pour beIN Sport...

Si Canal +, qui diffusait un match par journée de Ligue des Champions, et le groupe M6, qui programmait une rencontre par journée de Ligue Europa sur W9, vont bien évidemment faire grise mine après cette annonce, le grand perdant se nomme d'ores et déjà beIN Sport. Avec la perte des compétitions européennes, la chaîne lancée en 2012 voit son catalogue se réduire sérieusement et risque de perdre de nombreux abonnés. Et bien évidemment, SFR Sport ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin...

