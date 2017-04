Atletico : Gameiro a refusé le Barça en pensant au PSG...

A la recherche d'un attaquant l'été dernier, le FC Barcelone avait tenté de recruter Kevin Gameiro, sans succès. Le Français avait préféré signer à l'Atletico Madrid pour son temps de jeu bien sûr. Mais aussi pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'au Paris Saint-Germain avec Zlatan Ibrahimovic.

Gameiro a souffert dans l'ombre d'Ibrahimovic.

Rejeter les avances du FC Barcelone, c'est possible. La preuve, Kevin Gameiro (29 ans) ne s'était pas gêné pour refuser l'offre du champion d'Espagne l'été dernier.

Le Français l'a dit et répété, il craignait de voir son temps de jeu diminuer. Il faut dire que l'attaquant qui avait finalement choisi l'Atletico Madrid a connu une situation similaire au Paris Saint-Germain (2011-2013) avec un certain Zlatan Ibrahimovic.

K. Gameiro - «Ibrahimovic, le mec avait faim»

«Cet été, j'avais le choix entre aller au Barça ou venir à l'Atletico, a raconté Gameiro dans les colonnes de L'Equipe. Mais que voulez-vous que j'aille faire au Barça ? Il y a Neymar, Messi et Suarez. Il y a des joueurs comme ça qui veulent jouer tous les matchs, qui refusent de sortir même à dix minutes de la fin. Avec Ibra, c'est ce qui s'est passé. Le mec avait faim et, en plus, il était performant sur le terrain.» D'autant que le Suédois n'était pas du genre à partager l'affiche.

«C'est dur parce qu'il veut toujours le ballon, et, parfois, tu te sens obligé de le lui donner, a ajouté l'ancien Lorientais. Il a un très gros caractère et le fait savoir à l'équipe assez naturellement.» Tandis qu'à l'Atletico, son compatriote et ami Antoine Griezmann (26 ans) est le coéquipier modèle. Quant à Fernando Torres (33 ans), son principal concurrent, l'Espagnol est loin d'être aussi envahissant qu'Ibrahimovic.

L'erreur de Gameiro à Paris

Un contexte plus favorable par rapport au PSG, où le natif de Senlis avait tout de même commis une erreur fatale. «J'ai lâché l'affaire, a-t-il reconnu. (…) Je me disais que, quoi que je fasse, je serais remplaçant. C'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai accepté. Alors qu'à Séville, vous pouvez le demander à Emery, quand j'étais sur le banc, il voyait que je n'étais pas content.» Force est de constater que Gameiro a gagné en maturité, d'où son choix pertinent l'été dernier.

Selon vous, Kevin Gameiro a-t-il eu raison de refuser l'offre du FC Barcelone ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.