Espagne : la déclaration surréaliste de Jesé sur Griezmann !

Prêté par le Paris Saint-Germain à Las Palmas sur cette seconde partie de saison, l'ailier Jesé éprouve de grosses difficultés à relancer sa carrière. Et pourtant, l'ancien joueur du Real Madrid s'est permis une déclaration très osée concernant l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann.

Jesé a un avis étonnant concernant Griezmann.

Comme si Jesé n'avait pas d'autres problèmes à gérer. En échec au Paris Saint-Germain après son recrutement l'été dernier pour 25 millions d'euros, l'ailier a été prêté sur cette seconde partie de saison à Las Palmas. Avec 3 buts en 12 apparitions, son bilan reste pour l'instant décevant et le joueur de 24 ans ne s'est absolument pas relancé.

Alors que son avenir risque d'agiter le mercato d'été du PSG, l'Espagnol fait parler de lui ce vendredi avec une sortie surréaliste. Interrogé sur une éventuelle arrivée d'Antoine Griezmann au Real Madrid, l'ancien joueur des Merengue a livré une réponse surprenante.

Pour Jesé, Griezmann n'a pas le niveau...

En effet, depuis plusieurs semaines, des rumeurs indiquent un intérêt de l'actuel 2e de la Liga pour l'attaquant de l'Atletico Madrid. Pour recruter l'international français, la Maison Blanche serait même prête à payer sa clause libératoire, fixée à 100 millions d'euros. Un bon investissement ? Absolument pas pour Jesé, qui juge que Griezmann n'a pas le niveau pour le Real !

«Griezmann ne convient pas pour le Real Madrid, il y a actuellement de nombreux joueurs meilleurs que lui dans l'équipe», a lancé l'élément offensif appartenant au PSG dans les colonnes du quotidien Marca. Une déclaration très osée de la part d'un joueur en grande difficulté, qui n'a pas réussi à s'imposer à Madrid et à Paris.

Le Français aurait-il sa place au Real ?

Si le constat de Jesé s'avère difficile à partager étant donné le rendement de Griezmann depuis plusieurs années (encore 25 buts toutes compétitions confondues cette saison), il soulève une question : le natif de Mâcon aurait-il sa place au Real Madrid ? Avec ses performances en Liga et en Ligue des Champions, le buteur des Colchoneros serait clairement devant Alvaro Morata dans la hiérarchie des attaquants au Real.

Le principal concurrent du joueur de 26 ans serait donc Karim Benzema en partant du principe que Zinédine Zidane ne modifie pas son habituel 4-3-3. Sur l'exercice en cours, Griezmann n'a rien à envier à son compatriote avec un rendement similaire (un but toutes les 161 minutes pour Benzema, 162 pour Griezmann). De plus, avec les nombreuses absences sur blessure de Gareth Bale et le turnover important réalisé par le technicien français, on voit mal comment Jesé pourrait avoir raison...

Que pensez-vous des propos tenus par Jesé ? Antoine Griezmann a-t-il le niveau pour le Real Madrid ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...