Ligue des Champions : la Juve pour Monaco, un derby Real-Atletico !

Monaco va se frotter à la Juventus Turin ! Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions s'est déroulé ce vendredi et le club de la Principauté a hérité d'un gros morceau avec la formation italienne. Dans l'autre rencontre, on assistera à un derby explosif entre le Real et l'Atletico.

L'AS Monaco va se frotter à la Juventus Turin en demi-finale.

L'AS Monaco va devoir batailler pour atteindre la finale de la Ligue des Champions ! Brillant vainqueur face au Borussia Dortmund (3-2, 3-1) au tour précédent, le club de la Principauté va croiser le chemin de la Juventus Turin en demi-finales de la compétition. Une vraie opposition de styles les 3 et 10 mai prochains !

La Juve, le pire tirage pour Monaco ?

Autant le dire tout de suite, il s'agit du pire tirage pour l'actuel leader de la Ligue 1 ! D'après les confidences de plusieurs joueurs, l'ASM voulait absolument éviter de croiser la route de la Juve, une équipe que Monaco n'a jamais éliminé en deux confrontations. Pire encore, le match retour se déroulera en Italie... un vrai désavantage à ce stade de la compétition. Sur le papier, cette rencontre s'annonce plaisante à suivre entre deux formations très différentes.

En effet, Monaco brille cette saison grâce à sa puissance offensive et a impressionné en marquant un total de 12 buts en C1 depuis les 8es de finale. A l'inverse, Turin se distingue par sa solidité défensive et a seulement encaissé 2 buts sur l'intégralité de la compétition ! Face au FC Barcelone (3-0, 0-0) au tour précédent, le club italien a marqué les esprits et sera assurément un gros morceau pour l'ASM. Mais après son parcours face à Manchester City (3-5, 3-1) et le Borussia Dortmund (3-2, 3-1), Monaco n'a aucun complexe à faire !

Un derby madrilène explosif !

L'autre demi-finale sera tout simplement le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions ! Habitués à s'affronter en C1, le Real Madrid et l'Atletico Madrid vont encore se livrer une bataille gigantesque pour tenter de se qualifier pour la finale à Cardiff. A noter que le match retour se disputera au Stade Vicente Calderon, l'ambiance promet d'être exceptionnelle pour la dernière rencontre européenne des Colchoneros dans cette enceinte. Pour converser son titre, les hommes de Zinédine Zidane vont devoir sortir le grand jeu... afin de retrouver Monaco en finale le 3 juin ?

Le programme des demi-finales :

Match 1 : Real Madrid - Atletico Madrid

Match 2 : AS Monaco - Juventus Turin

