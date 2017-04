Real : encore blessé et "abattu", Varane commence à inquiéter ses dirigeants...

Tout juste de retour sur les terrains, le défenseur central Raphaël Varane s'est à nouveau blessé et devrait manquer au moins un mois de compétition. Les soucis récurrents du Français à la cuisse gauche préoccupent les dirigeants du Real Madrid.

Varane et sa cuisse gauche au centre des préoccupations.

Depuis un an, les tuiles s'accumulent pour Raphaël Varane. Forfait pour l'Euro 2016, le défenseur central de 23 ans s'est encore blessé avec le Real Madrid fin février, manquant six semaines de compétition. Dimanche, le Tricolore effectuait son grand retour contre Alavés (3-0) en Liga. Mais celui-ci a tourné court.

Ressentant des douleurs, l'ancien Lensois a été contraint de céder sa place après huit petites minutes de jeu. Et l'IRM passée mardi a confirmé le diagnostic redouté : le Français souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Si la Maison Blanche se garde bien de s'avancer sur la durée de son indisponibilité, le Merengue semble sur le carreau au moins jusqu'au mois de mai. Un véritable coup dur.

Varane va manquer un mois d'avril copieux…

«Raphaël est très abattu, car il se sentait en forme et mettait beaucoup d'espoir dans ces deux derniers mois de compétition», a déploré un proche du joueur dans les colonnes de L'Equipe. En effet, Varane va manquer toutes les affiches au programme ce mois-ci : le derby face à l'Atletico Madrid samedi en Liga, le Clasico face au FC Barcelone le 23 avril, et les deux manches du quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich les 12 et 18 avril…

Plus inquiétant encore, même si cette blessure ne correspond pas à une rechute (la nouvelle lésion est située plus bas sur le même muscle), elle se trouve dans la même zone que les deux précédentes, sur la cuisse gauche. Du coup, quelques dents commencent à grincer du côté de la Casa Blanca. «On espère que cela ne va pas devenir chronique», a notamment lancé une source proche du club auprès de L'Equipe.

Un concurrent de taille la saison prochaine ?

Si les pépins physiques et la situation contractuelle compliquée de Pepe, qui devrait partir en juin, lui ont permis d'acquérir ses galons de titulaire en charnière centrale cette saison, le vice-capitaine des Bleus peut commencer à se faire du souci. En effet, les noms de Leonardo Bonucci (Juventus Turin) et Nicolas Otamendi (Manchester City) circulent notamment en vue de la saison prochaine. Et l'éventuel recrutement d'un de ces deux joueurs remettrait forcément en cause le statut de titulaire du natif de Lille aux côtés de Sergio Ramos.

Comprenez-vous l'inquiétude des dirigeants madrilènes ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...