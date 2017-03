Top Déclarations : Mathieu et la femme de Marquinhos, Rami humilie Courbis, Piqué annonce un baby boom...

Au menu du Top Déclarations cette semaine, la femme de Marquinhos a énervé les Barcelonais, Rami humilie Courbis, Piqué annonce un baby boom, Thiago Silva n'est même pas honteux, le théâtre de Suarez en a agacé plus d'un, Dupraz vit dans un pays de merde… Découvrez les phrases choc de la semaine.

Mathieu et le Barça ont mis un point d'honneur à éliminer le PSG.

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Jérémy Mathieu – «Je peux vous dire que le vestiaire était très remonté. Même les femmes des joueurs, genre Marquinhos qui met une photo avec son chien en montrant le quatre. Ce sont des petits trucs comme ça qui ont bien énervé le vestiaire et c'est pour ça qu'on avait vraiment, vraiment envie de faire la remontada» (RMC, le 09/03/2017)

Voilà pourquoi le mot "remontada" revenait en boucle ces dernières semaines. Après le large succès contre le FC Barcelone (4-0) le 14 février dernier, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, certains joueurs du Paris Saint-Germain dont Layvin Kurzawa et Adrien Rabiot avaient manifesté leur joie sur les réseaux sociaux. Un peu trop au goût des coéquipiers de Jérémy Mathieu qui ont réalisé l'exploit au retour (6-1).

2. Adil Rami – «Votre point de vue, c'est comme le h d'humilité» (Twitter, le 09/03/2017)

En estimant qu'Unai Emery avait quitté un petit club, le FC Séville, pour un plus grand, le PSG, et que le technicien espagnol était encore "en apprentissage" , Rolland Courbis a chiffonné Adil Rami. La réponse du défenseur du club andalou fait mal.

3. Gerard Piqué – «Les hôpitaux devront embaucher plus de sages-femmes dans neuf mois, beaucoup de Barcelonais feront l'amour ce soir !» (Zone mixte, le 08/03/2017)

Le défenseur du FC Barcelone avait le sourire après la qualification historique de son équipe. Si Shakira accouche dans 9 mois, on saura comment l'Espagnol a fêté ce succès...

4. Thiago Silva – «Une honte ? Jamais. Personne ne pense ça. Même avec ce résultat, je ne me sens pas honteux. D'aucune façon. Bien au contraire. Nous sommes des joueurs de caractère» (Zone mixte, le 08/03/2017)

Pointé du doigt suite à la déroute du Paris Saint-Germain à Barcelone (1-6) mercredi en Ligue des Champions, le défenseur central Thiago Silva ne semble pas réaliser l'ampleur de la catastrophe. Pour preuve, ses déclarations surréalistes à la suite de ce fiasco.

5. Thomas Meunier – «Tu peux te qualifier en perdant 5-1 et le but qu'il ne faut pas prendre, on le prend. C'est vraiment incroyable. (...) C'est là qu'on voit qu'il manque un petit truc à Paris pour faire partie du groupe du Bayern, du Real, du Barça» (Zone mixte, le 08/03/2017)

Le Belge n'a pas tort. A l'évidence, après s'être fait sortir de la Ligue des Champions au stade des 8es de finale, et surtout de cette façon, le Paris Saint-Germain est encore loin de faire partie du gratin européen.

6. Lars Lägerback – «J'ai de la peine pour le football. Je suis tellement énervé, c'est purement du théâtre de Suarez. Pourquoi avons-nous des arbitres à côté des buts s'ils ne peuvent pas voir ces choses-là ?» (Viassa Sport, le 09/03/2017)

A l'issue du match Barça-PSG (6-1), de mercredi, l'arbitre Deniz Aytekin en a pris pour son grade. Mais pas uniquement lui. Luis Suarez, pour avoir obtenu un penalty généreux en tombant très facilement au contact de Marquinhos, a subi de sévères critiques également et même de la part de personnalités étrangères à cette rencontre, comme ici le sélectionneur de la Norvège.

7. Pascal Dupraz – «Ce qui est dommage et c'est typiquement français comme comportement, c'est que des personnes puissent s'enorgueillir de la défaite de Paris. On a vraiment un pays de merde sans déconner. Franchement» (Conférence de presse, le 10/03/2017)

La sortie de l'entraîneur toulousain rappelle celle de Zlatan Ibrahimovic en mars 2015, après une défaite du PSG à Bordeaux (2-3) : «Ça fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde.»

8. Luis Fernandez – «Je pense que Bernard Lama et David Ginola ont un point en commun : c'est leur frustration en équipe de France. David, ce qui lui fait mal, c'est cette fameuse passe décisive faite à Kostadinov contre la Bulgarie. (...) En m'attaquant moi, ils se trompent de cible. Mais je les remercie tous les deux, car ils sont pour moi d'excellents attachés de presse !» (L'Equipe, le 07/03/2017)

Après Bernard Lama, Luis Fernandez s'est fait tailler un costume cette semaine par David Ginola, pour qui le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain était parfois au-dessus des capacités, intellectuelles notamment, de l'actuel consultant de beIN Sports. L'ancien milieu de terrain ne s'est pas fait prier pour répondre à l'ex-attaquant même s'il a très probablement été aidé dans sa démarche.

9. Dimitri Payet – «Je m'étais dit que si je signais à Marseille on allait devoir forcement s'expliquer sur le passé. Mais je n'ai même pas eu besoin de le faire. (...) On a plus à gagner à jouer ensemble qu'à se faire la guerre. On a pris deux ans de plus aussi, on est peut-être un peu moins cons qu'avant» (L'Equipe, le 10/03/2017)

Revenu à l'Olympique de Marseille cet hiver, Dimitri Payet a retrouvé Florian Thauvin avec qui il avait eu une vive altercation en 2015. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux hommes ont oublié cet incident visiblement.

10. Simone Zaza – «Il est difficile d'être dans cet environnement, dans celui du football. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes et beaucoup de gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Peut-être que j'aurais mieux fait les choses si j'avais été plus malin et plus bâtard, mais je ne sais pas l'être» (El Pais, le 05/03/2017)

Prêté par la Juventus Turin, l'attaquant Simone Zaza revit à Valence après une expérience infructueuse à West Ham lors de la première partie de saison. Interrogé sur sa personnalité, l'Italien estime qu'il n'est pas forcément fait pour le monde du football.

C'est sur cette déclaration étonnante de Zaza que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !