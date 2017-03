Schalke : comment Stambouli est parvenu à inverser la tendance

Après avoir connu des difficultés d'adaptation et perdu son statut de titulaire à l'automne, le milieu de terrain Benjamin Stambouli a effectué un régime pour retrouver sa place depuis un mois à Schalke 04, où il s'éclate.

Benjamin Stambouli retrouve la joie de jouer avec Schalke.

Après une saison compliquée au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Benjamin Stambouli s'est engagé pour quatre ans et 8,5 millions d'euros en faveur de Schalke 04 l'été dernier. Agé de 26 ans, l'ancien Montpelliérain entendait relancer sa carrière.

Mais les premiers mois se sont avérés plus difficiles que prévu. Alors que son équipe traversait un début de saison décevant, l'ex-international Espoirs tricolore a perdu sa place de titulaire fin septembre, craignant de disparaître pour de bon des radars. Mais heureusement pour le natif de Marseille, tout va mieux depuis le mois de février et son retour dans le onze de départ lors de six des sept derniers matchs. Cette résurrection ne doit rien au hasard, comme l'a expliqué l'intéressé qui a dû s'adapter à l'Allemagne.

B. Stambouli - «les critiques m'ont titillé»

«Les méthodes d'entraînement sont différentes, le rythme des matchs également. Il y a des duels, il faut mettre deux ou trois tampons et aller au charbon. Et moi, je suis plutôt un diesel, j'avais besoin d'un peu de temps...», a avancé le Français dans les colonnes de L'Equipe ce samedi. «Les critiques m'ont titillé, j'ai ma fierté. Au lieu de m'énerver, je l'ai pris de façon positive. Il fallait que je change quelques détails à mon jeu : j'avais pris des risques en début de saison.»

Stambouli sous le charme

Soucieux du moindre détail, l'ancien Parisien a mis un point d'honneur à retrouver une forme optimale, rentrant de la longue trêve hivernale avec 2,5 kilos en moins sur la balance. Placé en sentinelle dans l'entrejeu derrière Nabil Bentaleb et Leon Goretzka, le Sudiste se fait désormais plaisir sur le terrain et en dehors, saluant notamment le respect entre les différentes composantes du club et la proximité avec les supporters.

«Après les matchs, on marche au milieu du public pour aller chercher nos voitures sur le parking, à deux cents mètres. La première fois, j'ai tiqué... Mais dans ce club, c'est normal, on insiste beaucoup pour que les joueurs gardent les pieds sur terre. Ça fait plaisir d'évoluer dans un contexte sain», conclut Stambouli à qui le séjour en Bundesliga est en train de faire le plus grand bien.

D'après vous, Benjamin Stambouli peut-il viser plus haut que Schalke 04 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...