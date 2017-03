Barça : Luis Enrique part en fin de saison, quatre favoris pour lui succéder Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 02/03/2017 à 09h12 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Luis Enrique a annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison après la victoire face au Sporting Gijon (6-1), mercredi soir. Désormais, le club catalan doit se trouver un futur entraîneur et quatre noms se dégagent. L. Enrique a annoncé son départ en conférence de presse En s'imposant 6-1 contre le Sporting Gijon mercredi soir, le FC Barcelone a profité du nul du Real Madrid contre Las Palmas (3-3) pour s'emparer de la tête de la Liga avec un point de plus que les Merengue, mais aussi un match en plus. Un changement au classement éclipsé par l'annonce du départ de Luis Enrique en fin de saison. Enrique a besoin de repos En fin de contrat en juin, le technicien de 46 ans a décidé de ne pas poursuivre l'aventure en Catalogne. Pour justifier son départ, l'ancien coach de l'AS Rome s'est dit fatigué par ses trois saisons passées sur le banc du Barça. «La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion. Je voudrais remercier le club pour toute la confiance que j'ai reçue. Ce furent trois années inoubliables» , a-t-il annoncé. Si le timing peut surprendre, l'annonce de la fin de son aventure était tout de même pressentie alors qu'il était de plus en plus critiqué ces dernières semaines, surtout après la débâcle face au PSG (0-4) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Troisième entraîneur le plus titré de l'histoire du Barça derrière Josep Guardiola et Johan Cruyff, Enrique tentera désormais de signer une «remontada» contre Paris pour rester dans la légende. Sampaoli en pole En attendant, les dirigeants catalans doivent donc préparer sa succession. Aujourd'hui, quatre techniciens sont en haut de la liste. Le favori se nomme Jorge Sampaoli, auteur d'une saison remarquable avec le FC Séville pour sa première année sur le banc d'un club européen. Troisième de Liga avec le club andalou et toujours à la lutte pour le titre, l'Argentin est en contact régulier avec l'entourage de Lionel Messi et les médias espagnols assurent qu'il est séduit et pense déjà au recrutement. Koeman, Valverde, Sacristan... En cas d'échec avec l'ancien sélectionneur du Chili, les Blaugrana songent à Ronald Koeman. Ancien joueur du FC Barcelone (1989-1995) et adjoint de Louis van Gaal, le coach d'Everton jouit d'une belle cote au Camp Nou. Est-il prêt à quitter les Toffees un an après son arrivée ? Le Barça serait difficile à refuser... Grâce à son bon travail sur le banc de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde fait aussi partie des favoris et dispose d'une belle expérience, lui qui a entraîné Valence, Villarreal et l'Espanyol Barcelone en Liga. La dernière piste parmi les priorités de la direction barcelonaise est une surprise et se nomme Eusebio Sacristan. Ancien joueur du Barça (1988-1995) puis assistant de Frank Rijkaard durant cinq saisons (2003-2008) en Catalogne, il réalise un superbe exercice avec la Real Sociedad, 5e de Liga. Néanmoins, il existe des doutes sur sa capacité à gérer un vestiaire de stars. Si le nom de Laurent Blanc, libre depuis son départ du PSG, a été contacté ces derniers jours, il ne semble actuellement pas être l'une des priorités. Mais c'était également le cas avant son arrivée à Paris... Selon vous, quelle est la meilleure option pour le Barça ? Quel serait votre entraîneur idéal ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





