PSG : Areola, Aurier, Maxwell, Motta, Lucas... La démonstration face au Barça pourrait faire des dégâts pour certains ! Si le Paris Saint-Germain a impressionné face au FC Barcelone (4-0) mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, certains joueurs ont pris du retard sur leurs concurrents directs. C'est surtout le cas pour Alphonse Areola et Serge Aurier, qui vont devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire. Doublure d'Aurier en début de saison, Meunier a pris de l'avance. Mardi soir, Unai Emery a réussi un coup de maître face au FC Barcelone (4-0) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une victoire éclatante du Paris Saint-Germain grâce aux choix forts du technicien basque, qui a parfaitement géré les événements. Si Presnel Kimpembe a parfaitement comblé l'absence du capitaine Thiago Silva en défense centrale, d'autres éléments de l'effectif ont vu leurs concurrents directs prendre une avance considérable. Areola et Aurier, ça va être compliqué C'est le cas d'Alphonse Areola (23 ans). Après avoir cru en l'international tricolore, Emery a logiquement réinstallé Kevin Trapp (26 ans) au poste de numéro un. Et force est de constater qu'avec l'Allemand, le PSG est redevenu une équipe solide. Alors que le Français a multiplié les prestations catastrophiques ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort fait lui très fort. C'est simple, en 11 matchs depuis son retour dans le but, Trapp n'a encaissé qu'un but face à Lille (3-1) en Coupe de la Ligue. Hier encore, le portier sort une parade décisive devant André Gomes à 1-0 et a clairement pris le dessus sur son concurrent. Un constat similaire au poste d'arrière droit. Profitant du départ de Serge Aurier (24 ans) à la CAN, Thomas Meunier (25 ans) a également multiplié les sorties de grande qualité. Plus juste offensivement, le Belge a réussi à combler ses lacunes défensives par une débauche d'énergie, une concentration et un volume de jeu impressionnants. Symbole de la progression étonnante du Diable Rouge, son duel remporté face à Neymar dans son camp suivi d'une passe décisive de grande classe pour Edinson Cavani. Le choix d'Emery de l'aligner dans un match phare du PSG sur la scène européenne est un sérieux signal envoyé à l'Ivoirien, désormais en retard sur son partenaire. Maxwell et Motta vont devoir passer la main Moins bien ces derniers temps, Layvin Kurzawa (24 ans) a finalement été préféré à Maxwell (35 ans) pour cette rencontre. Parfois trop offensif, le Bleu a néanmoins réalisé une très belle performance. Le déclic pour l'ancien Monégasque ? Probablement. En tout cas, sa titularisation est un signe qui ne trompe pas : le Tricolore est passé devant le Brésilien, qui va tranquillement terminer ses derniers mois dans la capitale en tant que doublure de luxe afin de dépanner lors de certaines occasions. Egalement en fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta (34 ans), suspendu face aux Blaugrana, a assisté à la prestation extraordinaire de ses trois compères du milieu de terrain, Marco Verratti, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot (21 ans). C'est d'ailleurs ce dernier, phénoménal sur la pelouse du Parc des Princes, qui devrait prendre la succession de l'Italien. A la fin de saison ? On peut en douter. Le volume de jeu, l'agressivité et la capacité à se transcender du jeune Parisien dans les gros rendez-vous continentaux sont des atouts dont a forcément besoin Emery pour la suite des événements. Des qualités que le vétéran transalpin n'a probablement plus dans sa palette. Le cas épineux de Lucas Très certainement le dossier le plus épineux : Lucas (24 ans). Joueur le plus utilisé par Emery depuis le début de la saison, l'Auriverde a débuté la rencontre sur le banc. Un choix payant puisqu'Angel Di Maria (29 ans), avec lequel il était en ballottage pour une place dans le onze de départ, a livré une copie quasiment parfaite avec un doublé crucial. S'il affiche des statistiques intéressantes avec 14 buts et 6 passes décisives en 36 parties toutes compétitions confondues au cours de cet exercice, dans les faits, le Sud-Américain ne progresse pas vraiment. Lucas aurait-il pu hausser son niveau de jeu à l'image d'un Di Maria ou d'un Julian Draxler face au Barça ? Une question à laquelle il est difficile de répondre. S'il aura toujours un rôle important en Ligue 1, l'ancien élément de Sao Paulo pourrait avoir perdu son rôle de taulier lors des prochains matchs en C1 du club de la capitale. L'institution parisienne pourrait d'ailleurs profiter de ce recul de Lucas pour profiter de son explosivité lors de ses entrées en jeu, comme ce fut le cas mardi. A trois semaines de la manche retour, Emery peut en tout cas compter sur un groupe riche où la concurrence semble tirer tous les joueurs vers le haut. Selon vous, Emery a-t-il trouvé la bonne formule face au Barça ? Trapp ou Areola ? Meunier ou Aurier ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





