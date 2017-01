Top Déclarations : Ronaldo joue au fanfaron, Nasri prescrit des mythopranes à Gallas, Dupraz furax contre les fans de l'OM... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 14/01/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Ronaldo égratigne le Barça et joue la victime, Nasri joue au docteur avec Gallas et défend sa réputation, Dupraz allume les Toulousains fans de l'OM, le show Nicollin à Montpellier, Cantona adoube Ibrahimovic… Découvrez les phrases choc de la semaine. Ronaldo, "The Best" en 2016. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Cristiano Ronaldo – «J'aurais aimé que Messi et ses coéquipiers soient là ce soir à la cérémonie. Mais je comprends les raisons qui les empêchent d'être ici. Le Barça a un match important en Coupe du Roi donc ils n'ont pas pu venir» (Discours à la FIFA, le 09/01/2017) Premier lauréat du prix «The Best» , le Portugais a-t-il nargué son grand rival ? Son sourire à l'évocation de cette phrase ne laisse pas planer le doute ! 2. Samir Nasri, à propos de William Gallas – «Il devrait prendre des 'mythopranes', c'est des dolipranes en suppositoire, pour les mythos. Pour commencer, il devrait en prendre» (Onze Mondial, le 13/01/2017) Le milieu offensif en veut toujours à son ancien partenaire qui a dévoilé une brouille au cours de laquelle l'Andalou lui aurait tendu un traquenard. Au passage, Nasri en a profité pour menacer Emmanuel Petit et sa chevelure légendaire, le champion du monde 1998 assurant qu'il se serait battu avec lui s'il avait été à la place de Gallas. 3. Pascal Dupraz – «C'est insupportable qu'une agglomération de plus d'un million d'habitants ne fasse pas la loi dans les tribunes, malgré les groupes de supporters extrêmement méritants. De voir du blanc, du bleu partout, c'est insupportable» (Conférence de presse, le 09/01/2017) L'entraîneur toulousain a répété à de nombreuses reprises aux Toulousains fans de l'OM de rentrer chez eux dimanche dernier, en plein match. Du Dupraz dans le texte ! 4. Samir Nasri – «À ce que je sache, je ne suis pas le cerveau d'une secte (sourire). Foutre un vestiaire en l'air, comment je peux faire ça ? Donc moi, Samir Nasri. Je vais arriver dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y aura 23 joueurs. Moi, je vais arriver à retourner 12 remplaçants ? Je vais leur dire: 'Venez on fout le bordel, on ne joue plus' . Mais vraiment, n'importe quoi ! N'importe quoi ! Et les gens gobent, c'est ça le pire !» (Onze Mondial, le 13/01/2017) Accusé de semer la zizanie dans le vestiaire des Bleus, Nasri ne digère toujours pas ce qu'il estime être des mensonges à son sujet. 5. Louis Nicollin – «C'est pas normal qu'on prenne deux buts à Lyon en 10 minutes, on n'est pas une équipe amateur ! C'est grave ! On devrait se battre, mais là c'est triste, triste... Je suis en colère contre mon entraîneur et mon équipe. Je commence à en avoir plein le cul. On n'a pas les moyens de le licencier, mais c'est à lui de faire son boulot. Il faut repenser la cellule de recrutement, en juin ça va 'bouléguer' ! Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, on n'a pris que des pipes et un bon attaquant, on a suffisamment de milieux de terrain» (France Bleu, le 09/01/2017) Après la gifle reçue à Lyon (0-5) en Coupe de France, le dirigeant héraultais était remonté comme un coucou ! 6. Louis Nicollin, à propos d'Anthony vanden Borre – «Je suis bien content qu'il soit parti. (…) Sa retraite ? Je n'en ai rien à foutre. Je veux savoir qui a amené ce joueur ici car c'était un mauvais joueur. On l'avait pris pour remplacer Deplagne et c'est Deplagne qui joue. De toute manière, je ne crois pas à sa retraite, c'est du pipeau. Il veut juste retrouver sa liberté pour signer où il veut» (Sudinfo, le 11/01/2017) Visiblement agacé cette semaine, le boss du MHSC a littéralement dézingué le Belge, qui en plus d'avoir séché l'entraînement, a carrément décidé de prendre sa retraite sportive. 7. Bernard Serin, président de Metz – «Je crois qu'Aulas est dans son rôle habituel, c'est un manipulateur qui essaye de récupérer trois points sur tapis vert» (France Bleu, le 09/01/2017) Après son récent dérapage, le dirigeant lorrain, scandalisé par la sanction infligée par la Commission de discipline de la LFP suite aux jets de pétards sur Anthony Lopes, a attaqué frontalement son homologue lyonnais. 8. Cristiano Ronaldo – «Il y a eu beaucoup... de campagnes contre moi, dans le football et hors du football aussi. On a voulu me taper de tous les côtés mais 'The Best' a été 'The Best' et c'est moi, donc je suis très content» (Cadena COPE, le 09/01/2017) Le quadruple Ballon d'Or et sa légendaire modestie ont encore frappé ! 9. Éric Cantona – «En 2017, après un long règne, j'abandonne finalement mon titre honorifique de 'joueur le plus acerbe avec les journalistes'. Zlatan est mon héritier naturel et il portera mon héritage. Je leur ai donné beaucoup de mal mais il leur fait manger leurs c… Respect !» (Eurosport, le 13/01/2017) Le King a adoubé le Suédois, qu'il estime le plus à même de prendre sa succession en tant qu'icone à Manchester United ! 10. William Vanqueur – «Est-ce que j'en sais plus sur le mercato ? Oui, bien sûr... On va faire venir un ailier gauche brésilien du Barça... Mais n'en parle à personne s'il te plait» (Twitter, le 09/01/2017) En difficulté en Catalogne, Neymar pourrait tenter de se relancer à l'OM ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





