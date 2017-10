PSG : Leonardo voulait Modric avant Verratti

En 2012, le Paris Saint-Germain réalisait un joli coup en allant chercher Marco Verratti, alors inconnu du grand public, à Pescara. Pourtant, le milieu de terrain italien n'était pas la priorité du PSG. L'ancien directeur sportif Leonardo avoue qu'il tentait à l'époque de recruter Luka Modric.

"On essayait de signer Modric. Ce n'était pas possible et on a fait signer Thiago Silva et Ibrahimovic. Et Modric c'était un peu trop. Alors on a choisi quelque chose de plus réalisable et on était convaincu par Verratti", a confié le Brésilien dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Pour l'anecdote, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, a "eu une importance dans la décision, il connait le football", a reconnu Leonardo.