ASSE : Salibur marqué par son transfert avorté

Déjà proche de rejoindre Hull City l'hiver dernier, l'attaquant Yannis Salibur (26 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a une nouvelle fois été proche de quitter Guingamp, pour Saint-Etienne cette fois-ci, l'été dernier. Un transfert avorté que le Breton a du mal à digérer. "Cet été, ce fut un peu plus compliqué. Pas uniquement par rapport à Saint-Etienne, mais plutôt par rapport à certaines choses qui ont pu se passer en ma défaveur, malheureusement. Mais c'est la vie, c'est comme ça, j'accepte ce qui se fait et j'essaie d'avancer du mieux que je peux", a lancé Salibur au micro de SFR Sport. Le joueur formé à Lille aurait pu être un excellent renfort pour les Verts, qui manquent d'explosivité dans le secteur offensif.

