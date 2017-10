Leipzig : Augustin ne regrette pas le PSG « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré du Paris Saint-Germain au RB Leipzig l'été dernier, Jean-Kévin Augustin (20 ans, 9 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) brille pour ses premiers mois en Allemagne. Le jeune attaquant assure qu'il ne regrette pas d'avoir quitté son club formateur, où il n'a jamais réussi à s'imposer dans la rotation de Laurent Blanc puis Unai Emery. "Il n’y a qu’une seule raison : c’est parce que je n’avais pas beaucoup de temps de jeu. Jetez un œil aux compositions. Il était extrêmement difficile de devenir un titulaire à Paris. Je suis parti en bons termes, je souhaite le meilleur au PSG. Je joue maintenant à Leipzig, j’ai mes objectifs et je veux aider l’équipe à atteindre nos objectifs, a confié le Français à SportBuzzer. Il y avait d’autres offres cet été. Cependant, Ralf Rangnick (le directeur sportif, ndlr) a contacté mon conseiller très rapidement. Je suis convaincu que c’est le bon pas en avant pour moi. J’avais déjà décidé en interne de rejoindre Leipzig. Puis j’ai téléphoné à Naby Keita et Dayot Upamecano et j’étais encore plus sûr. Ce club me correspond." Un bon choix pour Augustin. Un bon choix pour Augustin.

