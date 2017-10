OM : un partenariat avec Rakuten Viber « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille annonce ce mercredi son association avec Rakuten Viber. Un partenariat qui entre dans le cadre de la "fan expérience" désirée par la direction olympienne pour proposer plus de contenus multimédias à ses supporters sur l'OM. "Avec cette nouvelle plateforme, l’Olympique de Marseille offre ainsi à ses supporters une nouvelle possibilité de rester en contact avec leur équipe. Les 900M d’utilisateurs de Viber dans le monde peuvent ainsi accéder au travers du compte public de l’OM à du contenu quotidien comme des interviews exclusives, les coulisses des entraînements, les résumés de match, les réactions des joueurs et de l’entraineur, etc.", annonce un communiqué. Rakuten Viber est également partenaire du FC Barcelone et des Golden State Warriors. Rakuten Viber est également partenaire du FC Barcelone et des Golden State Warriors.

News lue par 10702 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+