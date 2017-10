Lyon : Darder raconte son départ pour l'Espanyol « Par Romain Rigaux - Le 07/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par Lyon à l'Espanyol Barcelone, Sergi Darder (23 ans, 5 matchs en Liga cette saison) retrouve le sourire en Espagne. Sur le site du club catalan, le milieu de terrain est revenu sur son départ de l'OL, qui n'a pas été simple. "Je pensais que je ne viendrais pas, a assuré l'Espagnol. Je voulais et j’avais besoin de partir, dès que l’opportunité de revenir à l’Espanyol s’est présentée je n’ai rien voulu d’autre. Mais j’ai démarré la saison avec Lyon. En plus, le coach m’a demandé de rester parce qu’il avait confiance en moi. Ils avaient payé 12 millions d’euros. J’ai vu la porte se fermer, jusqu’à ce que l’opération se réactive lors des derniers jours du mercato. Ils avaient fait plusieurs ventes importantes autour de 140 millions d’euros, donc ils n’avaient pas besoin de me laisser partir. Mais mon manque de confiance m’a ouvert les portes", a raconté Darder. L'option d'achat qui accompagne son prêt est de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. L'option d'achat qui accompagne son prêt est de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus.

