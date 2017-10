PSG : Camara évoque la gestion de Neymar « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain, Zoumana Camara n’a aucun mal à diriger des grands joueurs comme Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) au quotidien. Et pour cause, l’ancien défenseur central s’aperçoit que les stars ne sont pas les plus difficiles à gérer dans un groupe. "On parle souvent de ces grands joueurs, on pense que c’est difficile et qu’ils ont des egos surdimensionnés. Mais on se rend compte généralement qu’avec ces joueurs-là, c’est plus simple parce qu’ils savent ce qu’ils veulent, a expliqué le technicien à Allez Paris. Ce sont des grands champions, des grands professionnels, des joueurs talentueux et exceptionnels et ils ont un but bien précis : remporter des titres. Finalement, la gestion est simple avec eux, il faut juste les accompagner dans leurs objectifs et continuer à les aider à grandir." En revanche, la mission de Camara doit être plus compliquée avec des jeunes comme Marco Verratti... En revanche, la mission de Camara doit être plus compliquée avec des jeunes comme Marco Verratti...

News lue par 5066 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+