PSG : Georgen évoque sa situation « Par Romain Rigaux - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de partir en prêt cet été, le latéral droit Alec Georgen (18 ans) a finalement été conservé par le Paris Saint-Germain. Si son père n'a pas caché son agacement et attendait un départ en janvier (voir ici), le jeune joueur a visiblement tourné la page et semble concentré sur sa saison à Paris. "Ce n’était pas mon projet, bien sûr, mais maintenant je suis très investi. Je suis très heureux et très fier de jouer avec cette équipe-là. Je suis pleinement investi, je le redis, et jusqu’au bout, je ne lâcherai pas, même si, effectivement, ce n’était pas mon objectif premier cette saison. (...) Je suis un peu déçu, mais ça ne sert à rien de baisser la tête. Le travail continue", a confié Georgen au quotidien Le Parisien. Avant d'annoncer ses ambitions pour la saison : "Ça passera par des bonnes performances en Youth League ou en National 2 le week-end. Maintenant que je reste ici, mon objectif est d’engranger le maximum de temps de jeu, de progresser, de travailler tous les jours, d’augmenter mes statistiques. Je suis à la porte des pros. S’ils ont besoin de moi, je répondrai présent sans aucun souci". Un discours qui devrait plaire aux dirigeants du club de la capitale. Un discours qui devrait plaire aux dirigeants du club de la capitale.

