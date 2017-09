PSG : Maxwell refuse l'idée d'une finale « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich ce mercredi (20h45 sur Canal +) au Parc des Princes. Ce choc s'annonce déterminant dans la course à la première place du groupe B, mais le dirigeant parisien Maxwell a refusé l'idée d'une finale entre les deux clubs. "Une finale du groupe ? Ne parler que de deux équipes alors qu’on évolue dans une poule de quatre c’est un manque de respect par rapport aux autres formations. Chaque match est important, chaque match est difficile, certains penseront que ce ne sont que des paroles, mais c’est la vérité du terrain. On a réussi un très bon match face au Celtic, maintenant on reçoit le Bayern et il faut prendre les matchs les uns après les autres. On verra à la fin de la phase de groupes qui sera premier, deuxième, troisième et quatrième. L’objectif du club est de se qualifier, l’importance de cette première place est claire", a tout de même rappelé le Brésilien sur le site du PSG. Sans manquer de respect au Celtic et à Anderlecht, la première place du groupe devrait tout de même se jouer entre le PSG et le Bayern... Sans manquer de respect au Celtic et à Anderlecht, la première place du groupe devrait tout de même se jouer entre le PSG et le Bayern...

News lue par 3960 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+