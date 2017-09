PSG : Maxwell heureux de retrouver Ancelotti « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich ce mercredi (20h45 sur Canal +). L'occasion pour le club de la capitale de retrouver son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, désormais à la tête de la formation allemande. Un vrai plaisir pour l'actuel dirigeant parisien Maxwell. "Ce sera un super match face à une très grande équipe qui a beaucoup d’histoire. On va aussi retrouver un immense entraîneur, Carlo Ancelotti. Sa carrière parle pour lui. Je pense que tous les joueurs qui ont évolué sous ses ordres ici gardent un très bon souvenir de lui. C’est toujours un plaisir de le revoir. C’est une belle affiche. C’est l’occasion de montrer que nous sommes à la hauteur de la compétition", a confié le Brésilien sur le site du PSG. Ce choc s'annonce d'ores et déjà déterminant dans la course à la première place du groupe B. Ce choc s'annonce d'ores et déjà déterminant dans la course à la première place du groupe B.

