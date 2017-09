Lyon : Depay ne baisse pas les bras

Décevant depuis le début de la saison, l’ailier de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été écarté du groupe samedi pour la réception de Dijon (3-3). Alors que le jeune milieu offensif Houssem Aouar (19 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison) s’est montré à son avantage en son absence (voir ici), le Néerlandais ne compte rien lâcher.

"Memphis se sent vraiment bien à Lyon. Il va tout faire pour revenir à 100%. Ça peut arriver ce genre de passage et il est jeune, a relativisé un de ses proches ce lundi dans les colonnes de L’Equipe. Memphis Depay est toujours fort quand il est dos au mur."

Avec les nombreuses échéances à venir, dont la réception de l’Atalanta Bergame jeudi (21h05) en Ligue Europa, l’ancien Red Devil devrait rapidement disposer d’une nouvelle chance de se relancer.