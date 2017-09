Man Utd : les stats folles de Matic !

Cet été, Manchester United a récupéré Nemanja Matic (29 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) pour 45 millions d'euros. Un départ qui a rendu fou l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte. Et on peut le comprendre.

D'après les statistiques d'Opta depuis le début de la saison, le milieu de terrain serbe est le joueur de Premier League qui a effectué le plus de tacles (12), et personne en a réussi autant que lui (9). L'ancien Blue est également celui qui a réalisé le plus d'interceptions (10). Dans le jeu, le Red Devil a effectué le plus de passes (372) et en a réussi le plus (332). C'est également le joueur qui a touché le plus de ballons (457). Impressionnant !