PSG : le père de Georgen est remonté « Par Romain Rigaux - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ pour un prêt cet été, le latéral droit Alec Georgen (18 ans) est finalement resté au Paris Saint-Germain, retenu par le club de la capitale. Barré par Daniel Alves et Thomas Meunier, le jeune défenseur doit évoluer avec l'équipe réserve et cette situation ne plaît pas du tout à son père. "C'est bien gentil de s'occuper des Neymar et Mbappé, mais, au final, on se retrouve là. Je ne dénigre pas. Alec arrive à une période charnière et ce n'est pas en N2 qu'il va franchir des paliers. A l'échelle de sa carrière, ce n'est pas dramatique mais ce sont six mois perdus dans sa progression", confie à L'Equipe Pascal Georgen, qui attend un départ de son fils en janvier. "Rabiot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Combien de joueurs sont montés en équipe pro depuis deux ans ? Unai Emery ne fait pas confiance aux jeunes. Je sais bien que c'est complexe, pour lui comme pour le PSG, vu la dimension prise par le club, mais il faut être cohérent. Le club dit qu'il veut mettre l'accent sur la formation et, derrière, pas grand-chose. La passerelle n'existe toujours pas", poursuit le papa du joueur. Sous contrat jusqu'en 2020 avec le PSG, Georgen était proche de rejoindre Bursaspor, en Turquie, lors du dernier mercato. Sous contrat jusqu'en 2020 avec le PSG, Georgen était proche de rejoindre Bursaspor, en Turquie, lors du dernier mercato.

