OM : tension Garcia-Zubizarreta après Bacca ?

Il n'y a pas que les choix sportifs (Evra maintenu, Sakai sorti le premier, défense à cinq à Monaco...) qui valent de sérieuses critiques à Rudi Garcia. Il y a le mercato aussi. On sait aujourd'hui qu'Andoni Zubizarreta pouvait offrir Carlos Bacca (31 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison), finalement prêté par le Milan AC à Villarreal, à l'Olympique de Marseille cet été. Mais Garcia, pas convaincu, a dit non. Résultat, Kostas Mitroglou est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne. Alors que le Grec n'a pas encore joué, on est déjà persuadé que le Colombien aurait été un meilleur choix. Il se dit aujourd'hui que pour cette raison, et pour d'autres, la tension est palpable entre le directeur sportif et l'entraîneur marseillais. D'après La Provence, Bacca ne serait d'ailleurs pas le seul joueur proposé par Zubizarreta et refusé par Garcia. Il y en aurait beaucoup d'autres... D'après La Provence, Bacca ne serait d'ailleurs pas le seul joueur proposé par Zubizarreta et refusé par Garcia. Il y en aurait beaucoup d'autres...

