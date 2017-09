OM : licencier Garcia coûterait très cher « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 12/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'OM Champions Project a plus que jamais du plomb dans l'aile. Et celui qui est chargé de le mettre en place sur le terrain n'est pas au mieux non plus. Après deux lourdes défaites, Rudi Garcia se retrouve sous le feu des critiques. Mais pas encore menacé par un propriétaire, Frank McCourt, qui se montre patient pour le moment. Notamment en raison de son passé à la tête de la franchise américaine de baseball des Los Angeles Dodgers, rappelle L'Equipe. Et d'autre part, parce que licencier Garcia coûterait très cher, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2019 et qui a vu cet été son salaire grimper à 250.000 euros brut mensuels...

