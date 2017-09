OM : Abdennour raconte son arrivée « Par Damien Da Silva - Le 10/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté pour une saison, plus une autre en option, par le FC Valence, le défenseur central Aymen Abdennour (28 ans) devrait faire ses débuts avec l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h sur Canal +) face à Rennes en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, le Tunisien a raconté les coulisses de son arrivée. "J'avais des contacts avec Marseille depuis deux mois. J'étais flatté de cet intérêt mais il n'y a rien eu de concret ensuite. (...) J'ai choisi de partir au Zénith Saint-Pétersbourg, un club avec une petite histoire et un beau stade. Mais quand Marseille est revenu dans les derniers jours, j'ai vite changé d'avis. L'OM est un grand club en France avec un beau projet. Je n'ai pas hésité. Une semaine avant de venir, des contacts ont été renoués mais tout s'est accéléré après Monaco, c'est vrai. J'ai pris l'avion immédiatement", a commenté l'ancien Monégasque. Déterminé à évoluer à l'OM, Abdennour devrait former une charnière centrale solide avec Adil Rami. Déterminé à évoluer à l'OM, Abdennour devrait former une charnière centrale solide avec Adil Rami.

