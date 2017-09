Lyon : Aulas explique le départ de Darder « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux saisons inabouties du côté de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Sergi Darder (23 ans) a été prêté à l'Espanyol Barcelone avec option d’achat. Et à en croire le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, l’Espagnol n’a pas été poussé vers la sortie. "Il voulait retourner en Espagne. On ne l’a pas poussé à partir. Je pense qu’on l'a rendu très heureux, a affirmé le boss des Gones ce vendredi en conférence de presse. J'ai beaucoup parlé avec Sergi. Il était en difficulté, surtout au niveau de la confiance. Il a choisi de ne pas affronter la concurrence et a préféré partir", a ajouté l’entraîneur Bruno Genesio. Avec les arrivées de Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele, il est vrai que les places vont valoir cher cette saison dans l’entrejeu de l’OL. Avec les arrivées de Pape Cheikh Diop et Tanguy Ndombele, il est vrai que les places vont valoir cher cette saison dans l’entrejeu de l’OL.

News lue par 6457 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+