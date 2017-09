Lille : Lopez répond sèchement à De Préville

Vendu par Lille à Bordeaux cet été, l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans) a récemment expliqué que le club nordiste avait justifié ce mouvement en lui expliquant qu'il avait besoin d'argent (voir ici). Une version des faits contestée par le propriétaire du LOSC Gérard Lopez.

"Je pense que Nicolas est un bon joueur de foot, après je ne crois pas que ce soit un économiste avéré. Il est vrai que le LOSC avait décidé de vendre des joueurs. Mais on a eu une offre de 25 M€ en début de mercato pour Yves Bissouma. Donc ce n'est pas seulement l’appât du gain, sinon on aurait pu vendre d'autres joueurs. On a décidé de gérer le club sans prendre trop de risque, il faut garder un certain équilibre et on a fait le choix de vendre Nicolas plutôt qu'un autre joueur", a justifié le boss des Dogues pour SFR Sport.

Une décision tout de même contestable étant donné le rendement sur ce début de saison de De Préville, auteur de 2 buts en 4 journées avant son départ.