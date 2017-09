OM : Vainqueur, la mise au point de Zubizarreta

Annoncé proche d'un retour à l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, William Vainqueur (28 ans) n'est finalement pas revenu. Et pour cause, les dirigeants marseillais assurent ne pas avoir contacté le milieu de l'AS Rome.

"On n'a pas eu de discussions, a déclaré le directeur sportif Andoni Zubizarreta en conférence de presse. C'est un joueur qu'on aime, mais hier il n'y a pas eu de discussions sur le dossier Vainqueur. On a parlé avec lui et son agent, on a présenté une offre la première semaine de juin et ça n'est pas arrivé à la fin. On a commencé à trouver des joueurs dans sa position, comme Luiz Gustavo. Il a été très bien l'année dernière, mais il y a des dossiers qui n'arrivent pas à leur fin."

Le joueur prêté par la Roma la saison passée avait pourtant semblé agacé au moment de la fermeture du marché ( voir la brève de 00h43 ).