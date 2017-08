OM : Mitroglou, un sacré renard des surfaces « Par Youcef Touaitia - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Future recrue de l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou (29 ans) n'a probablement pas la renommée internationale qu'il mérite. Si les supporters phocéens espéraient sûrement un plus grand nom pour renforcer leur attaque, ces derniers pourraient toutefois être surpris par ce redoutable finisseur. Sur ses six dernières saisons, le Grec n'a jamais marqué moins de 10 buts en championnat. Seul point noir dans sa carrière récente, son passage express à Fulham en 2014, où il n'a joué que trois matchs en raison de ses blessures récurrentes et des choix réalisés par son entraîneur de l'époque, Martin Jol. Prêté puis acheté pour 7,8 millions d'euros par Benfica en 2015, Mitroglou reste sur deux grosses saisons au Portugal : la première avec 24 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues, la seconde avec 27 réalisations en 43 parties. En équipe nationale, son ratio est moins impressionnant avec 14 buts en 55 sélections. Mais les fans de l'équipe championne d'Europe 2004 se souviendront que le futur Olympien a qualifié à lui seul la Grèce pour la Coupe du monde 2014 en inscrivant trois pions face à la Roumanie lors des barrages (1-1, 3-1). Le bilan de Mitroglou sur les six dernières saisons : 2016-2017 (Benfica) : 27 buts en 43 matchs (dont 16 buts en championnat) 2015-2016 (Benfica) : 24 buts en 45 matchs (dont 19 buts en championnat) 2014-2015 (Olympiakos) : 19 buts en 35 matchs (dont 16 buts en championnat) 2013-2014 (Fulham) : 3 matchs 2013-2014 (Olympiakos) : 17 buts en 19 matchs (dont 14 en championnat) 2012-2013 (Olympiakos) : 20 buts en 42 matchs (dont 11 en championnat) 2011-2012 (Atromitos) : 19 buts en 39 matchs (dont 17 en championnat) 2011-2012 (Atromitos) :en 39 matchs (dont 17 en championnat)

News lue par 29112 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+