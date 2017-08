PSG : Nenê avait conseillé Neymar « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Nenê a peut-être eu une influence dans l'arrivée de Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) dans la capitale cet été. Le Brésilien avoue avoir conseillé son compatriote de rejoindre le PSG. "On a beaucoup parlé avant qu'il signe. J'ai pesé le pour et le contre, mais je lui ai dit que Paris était le meilleur choix pour lui. C'est là qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde, c'est là qu'il peut écrire l'histoire. Paris n'a jamais remporté la Ligue des Champions et c'est un défi à la hauteur du personnage. (...) Je n'étais pas le seul à lui dire de signer à Paris. Je le connais, je sais qu'il aime les défis, il aime quand c'est chaud et qu'il est sous pression. La tranquillité, ce n'est pas trop son truc. Peut-être que je l'ai influencé, je ne sais pas. En tout cas, il a suivi mes conseils et je suis content", a confié avec le sourire celui qui a évolué au Parc des Princes entre 2010 et 2013. Les supporters parisiens sont également ravis. Les supporters parisiens sont également ravis.

