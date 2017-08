Valence : Abdennour est sur le marché !

Cette fois-ci, Aymen Abdennour (28 ans) devrait bel et bien quitter le FC Valence. En difficulté depuis son arrivée à l'été 2015, le défenseur central ne figure pas dans les petits papiers du nouvel entraîneur, Marcelino.

A en croire Superdeporte, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2020, désormais barré par Gabriel Paulista et Jeison Murillo, respectivement recrutés à Arsenal et l'Inter Milan, dispose de nombreuses pistes en Turquie et Russie tandis que Nice et Watford sont également sur les rangs.