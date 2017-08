PSG : Augustin explique son départ

En échec au Paris Saint-Germain, l’attaquant Jean-Kévin Augustin (20 ans) a finalement été cédé au RB Leipzig pour 13 millions d’euros. Heureux dans son nouveau club, le jeune Français évoqué les raisons de son départ vers l’Allemagne.

"À Paris, il y a plus d’étoiles qu’ici, c'est indéniable. Nous sommes une jeune équipe qui cherche à prouver. Ce qui m’a frappé, c’est la chaleur des fans. Ils sont tous très gentils. Et le centre de formation est mieux ici qu’à Paris. Je suis allé à Leipzig pour jouer plus. Le passé ne m’intéresse plus désormais", a indiqué l’ancien Parisien pour Bild.

Désormais, Augustin devra s’éclater avec le vice-champion d’Allemagne.