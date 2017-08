Nantes : Kita recadre sèchement Gillet Par Romain Lantheaume - Le 07/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par l’Olympiakos, le milieu de terrain du FC Nantes, Guillaume Gillet (33 ans, 1 apparition en L1 cette saison), a clairement exprimé ses envies de départ dimanche après la défaite face à Lille (0-3) en championnat (voir ici). Problème : le président des Canaris, Waldemar Kita, n’a aucune intention de céder le Belge. "Nous nous sommes vus il y a quinze jours. Nous nous sommes mis d'accord pour le futur. Ce cinéma ne doit pas continuer. Cela n'est ni bon pour lui, ni pour nous. Je souhaite qu'il reste au FC Nantes, a taclé le dirigeant sur les ondes de France Bleu. C'est bien beau de vouloir partir mais il était content de venir. Il devrait se remettre au travail. On s'entraîne. On joue. On ne s'entraîne pas. On ne joue pas." A cause de sa situation, l’ancien joueur d’Anderlecht a dû se contenter d’une entrée en jeu lors du dernier quart d’heure face aux Dogues. A cause de sa situation, l’ancien joueur d’Anderlecht a dû se contenter d’une entrée en jeu lors du dernier quart d’heure face aux Dogues.

News lue par 582 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+