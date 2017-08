Lyon : Lopes veut le brassard

S'il n'a pas dévoilé son identité, Bruno Genesio affirme pourtant avoir choisi son nouveau capitaine depuis le départ de Maxime Gonalons pour la Roma (voir la brève du lundi 31/07). Qui héritera du brassard ? Parmi les favoris, Anthony Lopes (26 ans) s'est porté candidat.

"C’est un rôle qui me plairait énormément. Je pense avoir les épaules pour l’assumer et essayer de tirer tout le monde vers le haut. Ceux qui me connaissent savent que je serai toujours présent pour tout le monde et que je tiendrai un rôle de leader dans ce groupe. Mais le brassard, ce serait une récompense par rapport au travail accompli depuis toutes ces années et une satisfaction. Après, ce sera au coach de trancher", a confié le portier lyonnais à Sport 24.

Difficile de se montrer plus clair.