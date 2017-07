PSG : Neymar, un montage financier en question Par Romain Lantheaume - Le 22/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) étant annoncé toujours plus proche du Paris Saint-Germain, une question se fait de plus en plus pressante. S'il va au bout de ses intentions, comment le club de la capitale va-t-il parvenir à débourser 222 millions d'euros pour activer la clause libératoire de l'ailier du FC Barcelone tout en restant dans les clous du fair-play financier ? Au cours des dernières heures, l'hypothèse d'un montage financier a fait surface. Celui-ci consisterait à faire intervenir directement le Qatar, propriétaire du PSG. Via une société de gestion à l'image, l'Etat du Golfe pourrait verser au Brésilien le montant de sa clause libératoire, éventuellement sur le compte de sa propre société, afin que le Sud-Américain l'active lui-même. De la sorte, ce montant n'apparaîtrait pas sur les comptes du club francilien qui devrait "juste" régler la prime à la signature (Sport évoque 100 M€ !) et le salaire de la star (30-40 M€ annuels !). Problème : l'UEFA risque de ne pas être dupe de ce montage explique L'Equipe et Paris prendrait le risque de voir à nouveau les sanctions de l'instance européenne s'abattre sur lui comme cela avait été le cas en 2014 concernant le contrat de partenariat avec Qatar Tourism Authority, perçu en partie comme une subvention déguisée… La solution plus raisonnable consiste à vendre des joueurs et à alléger la masse salariale, tout en misant sur la hausse des recettes que la signature de la star procurerait. Problème : l'UEFA risque de ne pas être dupe de ce montage explique L'Equipe et Paris prendrait le risque de voir à nouveau les sanctions de l'instance européenne s'abattre sur lui comme cela avait été le cas en 2014 concernant le contrat de partenariat avec Qatar Tourism Authority, perçu en partie comme une subvention déguisée… La solution plus raisonnable consiste à vendre des joueurs et à alléger la masse salariale, tout en misant sur la hausse des recettes que la signature de la star procurerait.

