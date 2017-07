OM : Fanni n'a pas la tête ailleurs

Alors qu'on l'annonce possible partant cet été, Rod Fanni (35 ans, 28 matchs et 1 but en L1 en 2016-17) ne se voit pas quitter l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce mercato, même si c'est pour y jouer les seconds rôles la saison prochaine.

"Je ne suis pas au courant. Vous me l'apprenez. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, a indiqué le défenseur, interrogé sur un possible départ par La Provence. Je me tiens à disposition du groupe, sur le terrain et en dehors où j'ai adopté un rôle, dans le vestiaire et pour les plus jeunes."

Rappelons que le mercato est encore long.