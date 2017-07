OM : le nouveau coach de Rekik ne comprend pas « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme de deux saisons décevantes, l’Olympique de Marseille a vendu le défenseur central Karim Rekik (22 ans) au Hertha Berlin cet été. Et visiblement, le Néerlandais est déjà apprécié au sein de sa nouvelle formation. "Karim est un footballeur très intelligent, il fait une très bonne impression, a lancé dans les colonnes de Kicker, le coach du club de la capitale, Pal Dardai, avant de s’interroger. Je me demande encore pourquoi il ne jouait pas dans son ancien club. Il a fait son apprentissage dans le football néerlandais. Tout est parfait, il est technique et très bien formé. C'est un bon gars. Je suis très satisfait." Il faudra quand même beaucoup plus que ces propos pour donner des regrets à l’OM… Il faudra quand même beaucoup plus que ces propos pour donner des regrets à l’OM…

