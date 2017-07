Rennes : Sio-Gourcuff, le ton est monté !

Rennes : Sio-Gourcuff, le ton est mont é ! « Par Romain Rigaux - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Giovanni Sio (28 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 cette saison) avait poussé un coup de gueule dans les colonnes de L'Equipe suite au manque de considération de Rennes pour une offre de Montpellier et au mutisme de son entraîneur ainsi que de ses dirigeants. De retour d'un stage en Suisse, Christian Gourcuff a exprimé son mécontentement à l'attaquant rennais face aux autres "lofteurs" (Chantôme, Sylla, Cavaré...). Mais l'Ivoirien ne s'est pas laissé faire. "Mais je vous ai appelé et vous ne m’avez pas répondu", a lancé Sio d'après des propos rapportés par L'Equipe. Son entraîneur s'est alors emporté en haussant le ton : "J’avais une équipe à gérer, il y avait du travail en Suisse..." Des remontrances en public pas vraiment appréciées par l'ancien Bastiais. "Je ne suis plus un enfant pour me laisser parler comme ça", a alors ajouté ce dernier. Hors de lui, Sio a préféré s'en aller pour ne pas envenimer la situation. Son départ est toutefois attendu puisque la dernière offre de Montpellier (2 M€) devrait boucler son dossier. Hors de lui, Sio a préféré s'en aller pour ne pas envenimer la situation. Son départ est toutefois attendu puisque la dernière offre de Montpellier (2 M€) devrait boucler son dossier.

