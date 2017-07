Amical : Monaco bute sur le Rapid Vienne

L'AS Monaco n'enchaîne pas. Après un succès 3-0 contre St Polten lors de son premier match de préparation, le club de la Principauté a concédé le nul (2-2) face au Rapid Vienne ce dimanche. L'ASM a pourtant mené 2-0 dans cette rencontre.

Alignés dans un 4-4-2 avec la paire Fabinho-Tielemans dans l'entrejeu, les Monégasques réalisaient une entame très sérieuse. Et il ne fallait qu'un quart d'heure aux hommes de Leonardo Jardim pour trouver la faille. Lopes ne tremblait pas pour reprendre d'un plat du pied un centre à ras de terre de Dias venu de la gauche (0-1, 15e). Toujours appliquée, et peu inquiétée, l'ASM conservait ensuite la maîtrise du ballon et Carrillo, de la tête, était proche du break à l'approche de la pause mais le gardien adverse réalisait un bel arrêt réflexe.

Neuf joueurs sur onze étaient changés au retour des vestiaires et Saint-Maximin ne tardait pas à s'illustrer avec un centre parfait pour la tête de Carrillo qui heurtait le poteau avant de rebondir sur le malheureux gardien adverse et de franchir la ligne (0-2, 52e). Fin du suspense ? Pas vraiment, non. Dans la foulée, Schwab réduisait l'écart de la tête (1-2, 54e).

Derrière, les Monégasques perdaient Traoré et Raggi, entrés à la mi-temps, sur blessure. Désorganisés par tous ces changements, les Champions de France se montraient moins séduisants, laissant le ballon aux Autrichiens. Et à force de subir, l'ASM encaissait un nouveau but et Thunderwald égalisait pour le Rapid Vienne (2-2, 71e). Le rythme retombait nettement dans le dernier quart d'heure et le score ne bougeait plus malgré quelques opportunités autrichiennes.

Prochain rendez-vous pour Monaco, le 15 juillet face à Stoke City.

Le onze de départ monégasque : Benaglio - Glik, A. Diallo, Jorge, Touré - Lopes, Fabinho, Tielemans, Dias - Sylla, Carrillo.

Badiashile - Gaspar, Raggi (Antonucci, 69e), Glik (A. Diallo, 69e), Kongolo - Mboula, N'Doram, Meïté, Traoré (Serrano, 60e) - Carrillo (Cardona, 60e), Saint-Maximin.