ASSE : Garcia veut encore 4 à 5 recrues « Par Romain Rigaux - Le 09/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après sa première victoire contre l'AC Ajaccio (2-0), samedi lors de son deuxième match de préparation, l'entraîneur de Saint-Etienne, Oscar Garcia, a fait le point sur le mercato. Et le coach des Verts attend encore beaucoup de mouvements ! "J’attends encore quatre à cinq recrues. J’espère qu’ils arriveront vite pour pouvoir travailler avec un effectif au complet. Le mieux serait qu’ils arrivent pour le stage au Chambon-sur-Lignon mais je crains que ce ne soit pas possible", a confié le technicien au Progrès. Saidy Janko et Loïs Diony ont déjà rejoint l'ASSE cet été. Du côté des départs, Nolan Roux, Pierre-Yves Polomat et Jérémy Clément sont priés de trouver un nouveau club. Saidy Janko et Loïs Diony ont déjà rejoint l'ASSE cet été. Du côté des départs, Nolan Roux, Pierre-Yves Polomat et Jérémy Clément sont priés de trouver un nouveau club.

