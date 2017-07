PSG : Augustin signe au RB Leipzig ! (officiel)

Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce jeudi (voir brève de 10h19), l'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin (20 ans, 13 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) n'était plus très loin du RB Leipzig. C'est désormais officiel, le jeune buteur s'est engagé pour cinq saisons en faveur du vice-champion d'Allemagne !

Annoncé dans le viseur du Hertha Berlin, du Borussia Dortmund, de la Fiorentina ou encore de Rennes, l'international Espoirs tricolore rejoint l'ambitieuse formation germanique lors d'une transaction estimée à 13 millions d'euros par les médias locaux. Une belle vente pour le PSG, d'autant plus qu'Augustin n'avait plus qu'une année de contrat au sein de son club formateur, où il n'a jamais réussi à s'imposer.