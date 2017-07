PSG : écœuré, Sirigu vide son sac !

PSG : écœuré, Sirigu vide son sa c ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La semaine dernière, au terme de longues négociations, le gardien Salvatore Sirigu (30 ans) est parvenu à résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur du Torino. Mais avant de se tourner vers l’avenir, l’Italien est revenu sur ces dernières semaines compliquées avec le club de la capitale où il s’est senti expédié vers la sortie sans ménagement à son retour de prêt au FC Séville puis à Osasuna. "On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager, sans plus de discussions, a déploré l’ancien portier de Palerme dans les colonnes de L’Equipe. Il y a juste eu un manque de respect du PSG. C'est la façon dont cela s'est passé qui me gêne et me chagrine. Je ne demandais rien de spécial, seulement que l'on me respecte." "J'ai disputé 190 matchs pour ce club, remporté 12 trophées. Je pense que j'aurais mérité autre chose. (…) Tout ceci m'a fait du mal, j'ai été traité comme un jeune de la CFA à qui on dit de partir. Maintenant c'est trop tard pour m'appeler", a encore asséné le Transalpin. En fin de compte, pour que le PSG accepte de le libérer, Sirigu a dû renoncer aux salaires prévus durant sa dernière année de contrat. "J'ai disputé 190 matchs pour ce club, remporté 12 trophées. Je pense que j'aurais mérité autre chose. (…) Tout ceci m'a fait du mal, j'ai été traité comme un jeune de la CFA à qui on dit de partir. Maintenant c'est trop tard pour m'appeler", a encore asséné le Transalpin. En fin de compte, pour que le PSG accepte de le libérer, Sirigu a dû renoncer aux salaires prévus durant sa dernière année de contrat.

