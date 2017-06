Bordeaux : Sabaly, Martin prévient le PSG

Performant pendant son prêt chez les Girondins de Bordeaux, le latéral droit Youssouf Sabaly (24 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a convaincu le club aquitain de négocier son transfert définitif avec le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, le vice-champion de France n’est pas pressé, ce qui commence à agacer Stéphane Martin.

En effet, le président bordelais se donne "une semaine à dix jours" pour boucler ce dossier. "Sinon, on sera bien obligé de passer à autre chose", a prévenu le dirigeant dans L’Equipe, avant d’évoquer le rôle du défenseur convoité par Bursaspor. "Mais il nous aide vraiment dans ce dossier, a raconté le patron des Marine et Blanc. Il a vraiment envie de rester et le PSG est relativement compréhensif. On discute."

Désormais, le FCGB se dit "ouvert à tout", y compris à un nouveau prêt si cela permet d’accélérer les choses. La balle est donc dans le camp de Paris, déjà bien armé au poste de latéral droit avec Serge Aurier (24 ans) et Thomas Meunier (25 ans).