OM : un latéral gauche péruvien pisté ?

A+ Imprimer Email Texte: A-

Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille recherche un latéral gauche cet été pour concurrencer Patrice Evra, puisqu'Henri Bedimo n'entre plus dans les plans du club phocéen. Selon le journal péruvien Diario Voces, le récent 5e de Ligue 1 suit la piste menant au défenseur de Flamengo Miguel Trauco (24 ans). International péruvien, le latéral serait notamment courtisé par le FC Séville et son prix aurait été estimé à 10 millions d'euros par la formation brésilienne. Cependant, en raison d'une adaptation plus facile au niveau du style de vie et de la langue, l'entourage de Trauco pousserait pour une première expérience en Europe en Liga. Mais ce n'est qu'une préférence et Marseille ne semble pas hors-course.

