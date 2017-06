Real : Ronaldo, Perez prend la parole !

Real : Ronaldo, Perez prend la parol e ! Par Damien Da Silva - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Face à cette situation, le président madrilène Florentino Perez a pris la parole sur les ondes de la Onda Cero. "Nous n'avons pas parlé parce que nous étions à la date limite pour les candidatures et je voulais être respectueux des autres candidats, mais je suis convaincu que nous allons parler et nous allons résoudre les problèmes. Cristiano a un contrat et il est un joueur du Real Madrid. (...) Chaque fois qu'il y a eu un problème, nous l'avons résolu. Nous attendrons que la Coupe des Confédérations se termine et nous verrons l'étendue de tout ce qui a été écrit", a commenté le patron des Merengue. Comme prévu, le Real ne souhaite pas céder son meilleur joueur et cette affaire pourrait se régler avec une revalorisation du salaire de Ronaldo ou une prise en charge d'une éventuelle amende. Comme prévu, le Real ne souhaite pas céder son meilleur joueur et cette affaire pourrait se régler avec une revalorisation du salaire de Ronaldo ou une prise en charge d'une éventuelle amende.

