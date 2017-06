Nice : Imbula, ça se confirme !

Nice : Imbula, ça se confirm e ! « Par Eric Bethsy - Le 17/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Spécialiste des paris audacieux au mercato, l’OGC Nice pourrait récidiver cet été. Comme nous vous l’indiquions en mai dernier (voir ici), le club azuréen essaye d’attirer le milieu de Stoke City Giannelli Imbula (24 ans, 12 matchs en Premier League cette saison). Une opération en bonne voie si l’on en croit le journal L’Equipe. En effet, le Gym et son directeur général Julien Fournier seraient sur le point de finaliser un prêt, avec prise en charge partielle du salaire du joueur. Le troisième de Ligue 1 espère boucler l’arrivée de l’ancien Marseillais dans les prochains jours. Après Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli, Nice tente sa chance avec un autre joueur en difficulté. Recruté pour 24 millions d’euros à l’hiver 2016, un record pour les Potters, le natif de Vilvorde (Belgique) n’a jamais confirmé depuis son départ de l’OM en 2015. Mais au vu du potentiel d’Imbula, on pourrait parler d’un gros coup de la part du président Jean-Pierre Rivère. Recruté pour 24 millions d’euros à l’hiver 2016, un record pour les Potters, le natif de Vilvorde (Belgique) n’a jamais confirmé depuis son départ de l’OM en 2015. Mais au vu du potentiel d’Imbula, on pourrait parler d’un gros coup de la part du président Jean-Pierre Rivère.

