PSG : Verratti pose avec la Une de MD... « Par Romain Rigaux - Le 16/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est parti pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors que Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) souhaite quitter le Paris Saint-Germain et que le FC Barcelone espère le récupérer, il ne se passe pas un jour sans que la presse catalane ne mette la pression sur le club de la capitale. Et le petit milieu de terrain italien l'a bien compris. Ce vendredi, "Petit Hibou" pose en Une du Mundo Deportivo avec une édition précédente du quotidien dans les mains. Difficile de ne pas y voir un message envoyé au PSG... Selon la presse locale, Verratti a dit oui au Barça lors d'une rencontre avec un dirigeant barcelonais pendant ses vacances à Ibiza. Les Blaugrana souhaitent désormais que le joueur parte au bras de fer avec Paris afin de se retrouver en position de force lors des négociations. Cependant, le PSG n'a aucune intention de faciliter les choses et n'est pas vendeur pour un élément important sous contrat jusqu'en juin 2021. Jusqu'à présent, le vice-champion de France en titre a toujours su conserver ses meilleurs éléments, même s'il fallait mettre la main à la poche. Au moins, Verratti s'assurera peut-être une nouvelle revalorisation salariale cet été... Verratti pose avec une ancienne Une du Mundo Deportivo



News lue par 24888 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+