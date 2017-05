PSG : Douchez de retour ?

Parti au RC Lens l'été dernier dans l'espoir de retrouver l'élite un an plus tard, Nicolas Douchez (37 ans) n'a pas atteint l'objectif fixé. Dans ces conditions, l'expérimenté gardien envisage de quitter les Sang et Or durant l'intersaison.

Selon les informations d'Emmanuel Lonjon, journaliste pour Yahoo Sport, un retour de Douchez au Paris Saint-Germain serait dans les tuyaux. L'ancien Rennais pourrait effectuer une dernière saison dans la capitale en tant que troisième gardien avant de se reconvertir au sein du club.