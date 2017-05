Chelsea : pourquoi David Luiz a quitté le PSG Par Youcef Touaitia - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cédé contre 40 millions d'euros l'été dernier par le Paris Saint-Germain, le défenseur central David Luiz (30 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réalisé une superbe saison du côté de Chelsea. Le Brésilien a expliqué les raisons de son départ du club français. "Je gagnais à Paris. Je suis resté à Paris pendant deux ans, j'ai gagné tous les titres français possibles et j'avais une belle vie. Donc j'avais tout à Paris et puis j'ai pris le risque de revenir dans un pays qui n'était pas très content de moi et où j'ai été très critiqué. Donc c'est pour ça que c'était un risque. Et j'aime le risque", a concédé l'ancien Parisien en conférence de presse.

