PSG : quand Ancelotti a chambré Gameiro

A l'occasion d'un entretien accordé au média Goal, le milieu parisien Thiago Motta a raconté une anecdote concernant le Français avec l'entraîneur de l'époque Carlo Ancelotti. "C'était un match contre Troyes je crois. Carlo Ancelotti fait sortir Kévin Gameiro pendant le match. Kévin frappe une bouteille en sortant juste à côté de Carlo. Le lendemain, le coach vient me voir en me disant 'tu te rends compte de ce qu'il a fait ? Ce n'est pas bien et je ne comprends pas'. (...) À la vidéo, on voit Kevin qui frappe la bouteille. Carlo met pause et dit devant tout le monde : 'Kevin, si tu frappes de la même façon la bouteille et le ballon devant le but, je suis certain que tu marqueras et que tu ne sortiras pas.' On a vraiment bien rigolé à ce moment-là", a confié l'Italien. En plus d'être l'un des meilleurs coachs du monde, Ancelotti a le sens de l'humour !

